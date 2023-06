ندى أبونصر



دخلت شركة «في آي ماركتس» في شراكة مع One Financial Markets لتزويد المستثمرين في الكويت والشرق الأوسط بخدمة تداول مخصصة عبر الإنترنت من خلال هذه الشراكة، وتفخر «في آي ماركتس» بتزويد المستثمرين بفرصة تداول العملات وعقود الفروقات على المؤشرات والسلع والطاقات والعقود الآجلة.



وتماشيا مع هذه الأيديولوجية، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس «في آي ماركتس» طلال العجمي إن الشراكة مع كيدزانيا الكويت توفر للأطفال تجربة لعب الأدوار لتمكينهم في عالم الاستثمار المالي، من خلال المشاركة العملية وتعريفهم على عالم مالي رائد.



وأوضح العجمي التزام «في آي ماركتس» تجاه المجتمع، مضيفا: نعتقد أن الأطفال هم المستقبل وأن معرفتهم بأنواع مختلفة من الاستثمار ستسمح لهم بالتكيف مع العالم الحقيقي.



بدوره، أثنى الرئيس الإقليمي لشركة One Financial Markets الشرق الأوسط وأفريقيا أندرو هندرسون، على مبادرة الشراكة، لافتا الى أن أطفال اليوم متقدمون تقنيا وأن النشاط يبرز التجربة الحقيقية لجعلهم يتخذون الخطوة الأولى.



وكان الحدث بمثابة «تسليم مفتاح مدينة كيدزانيا» التقليدي لمدير الأعمال ستيفن بوتزيس، جنبا إلى جنب مع رقصة ترحيبية قام بها فريق RightZKeepers - Urbano وBekha في كيدزانيا.



وتبع ذلك بنزهة واسعة حول المدينة وافتتاح مركز VI Markets Financial Trading Hub للمرة الأولى.