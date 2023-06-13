قتل جندي روسي وأصيب آخران بجروح أمس، جراء استهداف عربة عسكرية تقلهم في ريف حلب الشمالي بشمال سورية.



وقال مصدر في الجيش الوطني السوري المعارض الموالي لتركيا إن عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية تعرضت لقصف مدفعي بين قريتي حربل وأم حوش جنوب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، لكن مصادر محلية ذكرت أن الاستهداف كان بـ «عبوة ناسفة» انفجرت بسيارة عسكرية روسية في منطقة تل رفعت، وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات حلب.



وأكد المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن «استهداف العربة الروسية ربما يكون عن طريق الخطأ باعتبار هذه المنطقة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، لافتا إلى أن المنطقة شهدت حالة من التوتر وقصفا مدفعيا منذ ساعات الصباح الأولى بعد القصف المدفعي الذي شنته (قسد) على مناطق سيطرة الجيش الوطني وبعض تلك القذائف سقط في الأراضي التركية».



وقال سكان في بلدة تل رفعت للوكالة الألمانية ان المنطقة شهدت حالة استنفار كبيرة وتحليق مكثف للطيران المروحي الروسي وكذلك التركي.



بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفا بريا تركيا بالمدفعية الثقيلة، استهدف رتلا روسيا على بريف حلب الشمالي ما أدى إلى مقتل عنصر من القوات الروسية، وإصابة أربعة آخرين بجروح بليغة.



وأشار المرصد، إلى أن ذلك «جاء وسط تحليق لطيران مروحي روسي في أجواء المنطقة، لنقل الجرحى والقتيل».



ووفق المرصد، استهدفت مسيرة تركية دراجة نارية بالقرب من محطة وقود في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق سيطرة «قسد»، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف.