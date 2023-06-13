مبارك الخالدي



يخوض منتخبنا الوطني الاولمبي اليوم اختبارا قويا عندما يلتقي منتخب أوكرانيا، وذلك في معسكره المقام في سلوفينيا تحضيرا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



ويستعد الازرق الاولمبي لاستضافة مجموعته السادسة ضمن تصفيات كأس آسيا في قطر ٢٠٢٤، والتي تضم منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية، في سبتمبر المقبل.



ومثل هذه المباريات افتقدتها الكرة الكويتية منذ سنوات، فالمنتخب الأوكراني من المنتخبات الأوروبية التي تتمتع بالقوة البدنية والسرعة والتكتيك العالي ما يجعل الفائدة مضاعفه للاعبينا، كما سيلعب المنتخب مباراتين أمام منتخب غامبيا وايرلندا.



وفي هذا الإطار، أشار مدير المنتخب جراح العتيقي الى ان التدريبات تسير وفق البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني ضمن المرحلة الاولى لبرنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية، وجميع اللاعبين ينتظمون في الحصص التدريبية باستثناء اللاعب بدر المطيري الذي منعته الإصابة من المشاركة في التدريبات اليومين الماضيين ويخضع للعلاج والتأهيل اللازمين، ونتمنى ان يحقق منتخبنا الطموح والفائدة من مباريات المعسكر الثلاث، موضحا أن طموحنا هو التأهل لنهائيات كأس آسيا.



وفي جانب آخر، أقام رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين حفل عشاء لأعضاء ولاعبي منتخبنا الوطني في معسكرهم بالقاهرة مساء أول من امس حضره نائب رئيس الاتحاد هايف المطيري وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان، واطمأن الشاهين على الحالة المعنوية للاعبين وناقش مع الجهازين الفني والإداري المردود الفني للمعسكر حتى قبل لقاء المنتخب الودي مع منتخب زامبيا مساء امس، مشيدا بالروح العالية للاعبين والتزامهم بالتعليمات الفنية والإدارية.