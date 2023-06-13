يحيى حميدان



يدخل منتخبنا الوطني لكرة الصالات في اختبار صعب عندما يلتقي منتخب مصر عند الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.



وحل «الأزرق» في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ليواجه «الفراعنة» الذي احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ولن تكون مواجهة اليوم سهلة نظرا لخبرة منتخب مصر في هذه اللعبة وتمرس لاعبيه في البطولات الكبيرة.



وقدم منتخبنا مستوى طيبا في المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة مع لبنان 5-4 وجزر القمر 7-2 والمغرب 2-4، الا أن تذبذب المستوى يؤرق الجهاز الفني لـ«الأزرق» بقيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة.



وبعد ختام الدور التمهيدي، يتشارك لاعب منتخبنا عبداللطيف العباسي مع المغربي إدريس رايس في صدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف لكل منهما.