أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله أن الهيئة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للرياضيين الكويتيين الحائزين مراكز متقدمة دوليا في المشاركات الرياضية الخارجية واستقبالهم عند عودتهم للبلاد استقبالا مشرفا يليق بهم.



وأضاف أن هذا الأمر يتطلب من كل الهيئات الرياضية موافاة الهيئة بالمشاركات الخارجية والنتائج التي تحققت، على أن يتضمن الإخطار اسم البطولة واللاعبين والمراكز الحاصلين عليها، وكذلك موعد وصولهم للبلاد من خلال كتاب رسمي موجه للهيئة، بالإضافة إلى موافاتها ببرامج المشاركات الداخلية متضمنا الاستضافات والبطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتنظمها الكويت خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة تتولى تحديد أهمية الإنجاز الذي تحقق والاستقبال الملائم له على ضوء النتائج التي تحققت.