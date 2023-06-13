هادي العنزي



تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت، إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أندية غرب ووسط القارة الآسيوية «السوبر ليغ»، بعدما سجل انتصاره الثاني تواليا في المجموعة الثانية، متجاوزا شباب أهلي دبي الإماراتي 75-60 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الشيخ سعيد آل مكتوم في دبي بالإمارات.



ويلتقي «العميد» في الـ 6:00 مساء اليوم، مع نظيره أستانا الكازاخي الذي تغلب على غورغان الإيراني 87-81، على صدارة المجموعة، بعدما جمع كلا الفريقين 4 نقاط، من فوزين، ويسبق القمة الآسيوية لقاء هامشي يجمع شباب أهلي دبي وغورغان لتحديد ثالث ورابع المجموعة.



وبالعودة إلى المباراة، تمكن «العميد» من الخروج متقدما بفارق نقطة واحدة في الربع الأول (23-22)، ولم يدخر بطل الخليج والعرب جهدا في الربع الثاني، ليبسط أفضلية كبيرة على خصمه، مسجلا 23 نقطة، وأجاد دفاعيا، فلم يتمكن المستضيف الإماراتي من تسجيل سوى 14 نقطة فقط، لينتهي النصف الأول من المواجهة 46-36.



وواصل الكويت تفوقه في الربع الثالث، معززا تقدمه إلى 13 نقطة (63-50)، ولم يجد شباب الأهلي الإماراتي سبيلا إلى «سلة» الأبيض في الربع الأخير، ليودع البطولة في دورها الأول، ويحجز الأبيض مقعده في الدور قبل النهائي.



وتشارك 8 أندية في التصفيات النهائية لمنطقة غرب ووسط القارة الآسيوية التي تختتم 17 يونيو الجاري، ووزعت الفرق إلى مجموعتين بنظام دوري من دور واحد، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الأول والثاني إلى نهائيات كأس آسيا للأندية الأبطال المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.