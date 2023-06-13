الدوحة - فريد عبدالباقي



دخلت إدارة العربي القطري في مفاوضات مكثفة مع المحترف الكولومبي بنادي الهلال السعودي جوستافو كويلار، ليكون بديلا للمدافع الإسباني مارك مونييسا، وسط منافسة قوية مع كورينثيانز كلوب البرازيلي للحصول على خدمات اللاعب.



ولم تفقد إدارة العربي أملها في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة الذي لعب مع الفريق بالموسم المنصرم معارا من صفوف أهلي جدة السعودي.



في المقابل، كثف الريان اتصالاته مع المحترف الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال لتدعيم صفوفه بعد رحيل الإيفواري يوهان بولي إلى الغرافة في صفقة انتقال حر.



بدوره، أعلن نادي الشمال، عن تعاقده الرسمي مع المدرب السويدي بويا أسباغي لمدة موسم واحد قابل للتجديد لخلافة القطري وسام رزق، الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في الموسم المنصرم.



وسبق لأسباغي تدريب ناديي غوتنبرغ السويدي وريد ستار الصربي وتوج معهما بلقبي الكأس في البلدين، كما درب نادي بارنسلي في الدرجة الثانية بإنجلترا. ومن المقرر أن يقود الفريق خلال معسكره المقبل في النمسا استعدادا للموسم الجديد الذي سنطلق 15 يوليو حتى 2 أغسطس المقبلين.



ويواصل المرخية سلسلة تعاقداته للموسم الجديد، وذلك بإعلانه ضم المدافع الفرنسي محمدو نابي سار (29 عاما)، لتدعيم صفوف الفريق حتى صيف 2025، قادما من صفوف ريدينغ الإنجليزي.



ويعد المدافع الفرنسي ثاني الصفقات الجديدة لنادي المرخية بعد تعاقده مع المهاجم الغامبي يوسوفا نجي قادما من بوافيستا البرتغالي لمدة موسمين، ومن المقرر أن يبدأ الفريق تحضيراته للموسم الجديد في المعسكر الأوروبي الذي يقيمه بتركيا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.



وكان المرخية قد أعلن قبل أيام عن تولي المدرب الإنجليزي أنتوني باتريك هيدسون مسؤولية الإدارة الفنية للفريق خلفا للمغربي هشام جدران الذي انتهى عقده مع النادي.



من ناحية أخرى، أعلن نادي الملعب التونسي عن انتقال مدافعه التونسي علي السعودي إلى صفوف نادي قطر لمدة 5 سنوات.