يعقوب العوضي



أعلن نادي كاظمة عن التعاقد مع المدرب الصربي بوزو روديك رسميا لقيادة فريق كرة اليد الأول في الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية عقد المدرب الوطني وليد سالمين الذي قاد البرتقالي الموسم الماضي.



وكان كاظمة قد حقق المركز الرابع في البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين للأندية الأبطال والتي اختتمت في إيران مؤخرا وفاز بلقبها النجمة البحريني، بينما حقق الكويت المركز الخامس.



من جانب آخر، يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستشارك في بطولة كأس العالم في ألمانيا واليونان وذلك في معسكره الخارجي المقام حاليا في سلوفينيا.



وواصل منتخبنا تدريباته، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية بالإضافة إلى تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون بالبطولات السابقة وعرضها عليهم لتفاديها في المباريات المقبلة في دور المجموعات ببطولة العالم، حيث سيلعب الأزرق ضمن المجموعة الثالثة مع البرتغال وكوستاريكا والبرازيل.