انهالت عبارات التهاني على الأهلي من مختلف الأندية الأوروبية والعربية إثر تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه معززا بذلك رقمه القياسي في البطولة.



البداية كانت من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي هنأ النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ووفقا لبيان المتحدث باسم الرئاسة المصري عبر «فيسبوك»، فقد أشاد الرئيس السيسي بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الـ 11، ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، كما أعرب عن تمنياته دوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.



هذا، وحرص مانشستر سيتي بطل أوروبا على تقديم التهنئة، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية».



كذلك، حرص اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، والمتأهل إلى مونديال الأندية كممثل للدولة المستضيفة، على تهنئة الأهلي باللقب الأفريقي، إذ ذكر على «تويتر»: «تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023.. نراكم قريبا في كأس العالم للأندية».



وكان أستون فيلا أيضا من أوائل الأندية التي قدمت التهنئة للأهلي، حيث ذكر عبر «تويتر»: «تهانينا لعملاق أفريقيا. نادي القرن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه».



كما ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني عبر صفحته على «فيسبوك»: «تهانينا للنادي الأهلي المصري على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه».



بدوره، قدم النادي المصري البورسعيدي التهنئة أيضا للأهلي، متمنيا لممثل الكرة المصرية دوام التوفيق في مسابقاته القارية والدولية المقبلة.