عين بيتر بوس، المدرب السابق لأياكس أمستردام، مديرا فنيا جديدا للإشراف على أيندهوفن الهولندي لمدة ثلاثة مواسم.



وكان بوس (59 عاما) مدربا حرا منذ رحيله عن ليون الفرنسي في أكتوبر.



سيخلف الهداف الدولي السابق رود فان نستلروي الذي استقال قبل جولة من نهاية الدوري الذي حل فيه أيندهوفن وصيفا لفينورد روتردام.



أوضح لاعب الوسط السابق لموقع النادي الرسمي قائلا: «هدفنا احراز لقب الدوري. أرغب باستعادة تلك اللحظات».



وقال مدير الكرة في النادي إرنست ستيوارت الذي كان زميلا لبوس مع نادي بريدا في 1999: «كان بيتر المرشح المثالي».



وتابع ستيوارت: «في تلك الفترة كان يمرض كثيرا بحال الخسارة. لايزال يملك هذه الرغبة بالفوز».