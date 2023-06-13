قال المهاجم إيفان توني إن عدم تمثيل إنجلترا في كأس العالم لكرة القدم العام الماضي يمثل عقوبة أكبر من الإيقاف الطويل الذي ينفذه حاليا بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنات.



وعوقب مهاجم برنتفورد البالغ عمره 27 عاما، والذي أنهى الموسم في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإيقاف 8 أشهر مع تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (حوالي 63 ألف دولار) بعدما اعترف بارتكاب 232 مخالفة للوائح، ومنها المراهنة على مباريات شارك فيها.



وتعرض توني للاتهام من الاتحاد الإنجليزي في نوفمبر الماضي، وغاب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم في قطر.



وقال توني لقناة (كيك جيم) على يوتيوب «حتى لو غبت ثمانية أشهر عن كرة القدم، فالعقوبة الأكبر هي الغياب عن كأس العالم لأنه حلم الجميع، وهذا أصعب من الغياب لمدة ثمانية أشهر عن اللعب».



وقالت لجنة مستقلة بالاتحاد الإنجليزي، إن عقوبة توني تقلصت من 11 شهرا إلى ثمانية أشهر بسبب عمره الصغير وإدمانه المقامرة.



ولا يستطيع توني، الذي خاض مباراة دولية واحدة مع إنجلترا، اللعب على مستوى الأندية أو المنتخبات حتى 16 يناير 2024 لكنه يستطيع العودة إلى التدريب بدءا من 17 سبتمبر.