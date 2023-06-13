سجل المهاجم البلجيكي سيريل نغونغ هدفين وطرد دافيدي فاروني خلال فوز هيلاس فيرونا على سبيتسيا 3-1 في الملحق لتفادي الهبوط في الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو».



وسجل نغونغ هدفيه في 12 دقيقة خلال الشوط الأول قبل طرد زميله لاعب الوسط فاروني الذي افتتح التسجيل، مع بقاء أكثر من 20 دقيقة على صافرة النهاية مع بقاء بطل 1985 في دوري الدرجة الأولى.



وأدرك لاعب وسط ويلز إيثان أمبادو المعار من تشلسي الإنجليزي التعادل لسبيتسيا، لكنه فشل في منع فريقه من العودة إلى الدرجة الثانية بعد موسمين في الدرجة الأولى.



وأنهى سبيتسيا الموسم في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن فيرونا الثامن عشر (31 نقطة لكل منهما)، ما حتم اقامة المباراة الفاصلة لتحديد الفريق الهابط من إلى الدرجة الثانية.



ومنح فاروني (31 عاما) التقدم لفريقه بعد 5 دقائق من صافرة البداية، ليرد أمبادو بهدف التعادل بعد 10 دقائق.



وسجل نغونغ هدفه الأول في الدقيقة 26 والثاني الشخصي له والثالث لفريقه في الدقيقة 38.



بعد الاستراحة، طرد حكم اللقاء بالبطاقة الحمراء فاروني للمسه الكرة داخل منطقة الجزاء (68) واحتسب ركلة جزاء أهدرها الفرنسي مبالا نزولا، ليرافق فريقه سمبدوريا وكريمونيزي إلى الدرجة الثانية.



في المقابل، صعد كالياري إلى الدرجة الأولى بفوزه على باري 1-0 في الوقت الإضافي في مباراة الإياب لملحق الصعود، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.



وسجل كالياري الذي يشرف على تدريبه كلاوديو رانييري هدف التأهل عبر المهاجم ليوناردو بافوليني في الدقيقة 93.



وصعد كالياري إلى الأولى برفقة فروزينوني بطل الثانية، وجنوى.