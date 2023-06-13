حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد أمس من أن الصراع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يهدد باندلاع حرب أهلية في البلاد.



جاء ذلك في كلمة ألقاها فقيه محمد في الجلسة العادية الـ 14 للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأفريقي.



وقال فقيه محمد إن الخطورة الشديدة للأزمة العنيفة التي تعصف بالسودان الشقيق والتهديدات الخطيرة التي تشكلها على وجود هذا البلد والمنطقة بأسرها، باتت واضحة. وأضاف أن هناك اتفاقا بين جميع المحللين على أنه إذا لم يتوقف هذا الصراع على الفور، فسوف تندلع حرب أهلية وسوف تنتشر الفوضى وتنهار الدولة السودانية بالكامل.



وكانت السعودية والولايات المتحدة اللتان ترعيان محادثات جدة قد أعربتا مساء أمس الأول عن «أسفهما الشديد لعودة الطرفين السودانيين إلى أعمال العنف بعد انتهاء وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، مؤكدين أن الحل العسكري للصراع غير مقبول. ميدانيا، سمعت أصوات أسلحة ثقيلة قرب المنطقة الصناعية وحيي الرميلة والحلة الجديدة غرب الخرطوم، إضافة إلى سماع دوي انفجارات في أم درمان وتصاعد أعمدة الدخان وتحليق للطيران في سماء مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.



وقال الجيش السوداني امس إن قوات الدعم السريع استهدفت المناطق السكنية في الأزهري والسلمة جنوب الخرطوم بالقصف المدفعي والصاروخي.



في المقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها صدت محاولات الجيش للهجوم عليها في عدد من المحاور بالخرطوم.