عبدالعزيز الفضلي



بكل همة ونشاط وبمعنويات مرتفعة، قدم طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي اختبار مادة التربية الإسلامية على ان يكون اليوم الثلاثاء راحة وتستأنف الاختبارات يوم غد الأربعاء.



وأعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، عن ارتياحه لمجريات اليوم الأول من اختبارات الثاني عشر، مبديا سعادته لنجاح خطة الوزارة التي وضعتها للاختبارات، سواء الخطوات الاستباقية أو ما أسفرت عنه مجريات اليوم الأول.



وفي تصريح صحافي، على هامش جولته التفقدية للجان الاختبارات في منطقة العاصمة أمس، أكد العدواني أن مجريات اللجان في اليوم الأول للاختبارات، أثبتت نجاح حملة «استعد» التي أطلقتها الوزارة مع موسم الاختبارات، وأن رسالتنا وصلت لطلبة الثاني عشر وانعكست التزاما وانضباطا في لجان الاختبارات، بدليل انخفاض نسبة حالات الحرمان ومحاضر الغش في اليوم الأول بنسبة 85% في القسم العلمي، مقارنة باختبارات الفصل الأول، حيث انخفض عدد تلك الحالات من 247 حالة في اليوم الأول من الفصل الأول، إلى 36 حالة فقط أمس الأول، والأمر نفسه في القسم الأدبي الذي انخفضت نسبة حالات الحرمان فيه بنسبة 88%، من 217 حالة في الفصل الأول، إلى 26 فقط أمس الأول.



وقال إن الأرقام السابقة تعكس ارتفاع الوعي لدى الطلبة، واستفادتهم من حملة «استعد» التي تضمنت نصائح وإرشادات لهم، إضافة لما قدم لهم من مواد علمية كانت الفائدة منها كبيرة، وتابعها آلاف الطلبة، سواء للمواد العلمية الفيلمية أو نماذج الاختبارات التي قدمتها التواجيه العامة للمواد العلمية، أضف إلى ذلك تفهم الطلبة والتزامهم بتعليمات الاختبارات والابتعاد عن الظواهر السلبية التي كانت تؤثر على الاختبارات، فكان الالتزام في اليوم الأول ممتازا، ونأمل أن يتواصل طوال أيام الاختبارات.



كما توجه الوزير بالشكر والتقدير للميدان التربوي، على ما بذلوه من جهود كبيرة استعدادا للاختبارات، من خلال إعداد اللجان وتجهيزها، وتأمين الأجواء المناسبة للطلبة، وخص بالشكر رؤساء اللجان الذين استجابوا لتعليمات الوزارة من خلال حركة التدوير، وانتقالهم من محافظة إلى أخرى، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، وتحملهم عبء الانتقال إلى مقار لجان بعيدة عن سكنهم، كما أثنى العدواني على جهود المعلمين والمراقبين في لجان الاختبارات، مؤكدا أن هذا الجهد يؤكد الحس الوطني العالي لدى المواطنين والتزامهم.



كما قدم شكره لوزارات الدولة من الأوقاف والإعلام والكهرباء والداخلية لتعاونهم المثمر، آملا ان يستمر هذا التعاون لما فيه مصلحة الجميع.



من جهتها، قالت رئيسة لجنة ثانوية مشرف للبنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية د.خيال الإبراهيم إن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات لأداء الاختبار بلغ ٣٦٨ طالبة مقسمة إلى ٢٤٢ طالبة من القسم العلمي و١٢٦ طالبة من القسم الأدبي، وتم تقسيم اللجان على النحو الآتي: ثانوية مشرف للبنات ٨ لجان للقسم العلمي و٣ لجان للقسم الأدبي، ومدرسة الإخلاص الأهلية ٤ لجان للقسم العلمي و٤ لجان للقسم الأدبي، ولجنتان للحالات الخاصة.



وأوضحت د.الإبراهيم أنه تم تجهيز اللجان بكل ما يلزم لراحة الطالبات، والتأكد من سلامة الصيانة والتكييف، كما تم تقسيم الطالبات داخل اللجان حسب أرقام الجلوس بالتسلسل الأبجدي فضلا عن الالتزام باللوائح والاشتراطات المنصوص عليها بلائحة الغش.



وأشارت د.الإبراهيم إلى تنظيم دخول الطالبات للاختبار من قبل فريق من المعلمات، بالإضافة إلى تواجد عدد من المراقبات في اللجان الداخلية، مثمنة دور الإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية لتذليل الصعوبات وتوفير كل ما يلزم من الاحتياجات، لتأدية الاختبارات بكل سهولة ويسر، متمنية لطالباتنا النجاح والتوفيق في أداء الاختبارات.

أصداء «الرياضيات» مبشرة.. وتصحيحها ينتهي اليوم

حول اختبار الرياضيات الذي قدمه الطلبة امس الأول، أكد النائب الأول لرئيس كنترول العلمي ومدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبار مادة الرياضيات بلغ ٢٥٤٢٦ طالبا من أصل ٢٦٤١٨ طالبا، وبلغ عدد المتغيبين عن أداء الاختبار ٩٩٢ طالبا، وبلغ عدد حالات الحرمان ٣٦ حالة، وبلغ عدد اللجان ١٨٠ لجنة.



وأشار الديحاني خلال تفقده لجان تصحيح الاختبارات في كنترول القسم العلمي إلى أن الأجواء في لجان التصحيح اتسمت بالانسيابية والطمأنينة، لافتا إلى أن عملية تصحيح الرياضيات تنتهي اليوم، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة والطالبات خلال فترة الاختبارات.



من جهتها، ذكرت الموجهة الفنية العامة بالإنابة لمادة الرياضيات دلال الحجرف أن أصداء اختبار مادة الرياضيات كانت مبشرة، وقد تمت مراعاة الوزن النسبي وشروط الاختبار الجيد عند وضع الاختبار، وكان في مستوى الطلاب وراعى الفروقات بينهم، ولم ترد أي ملاحظات أثناء عملية التصحيح.



وحول لجان تقدير الدرجات، أوضحت أن عدد لجان الرجال بلغ 19 لجنة، وعدد لجان النساء بلغ 9 لجان.

26 حالة حرمان في «الفرنسية»

ذكر الموجه الفني العام لمادة اللغة الفرنسية أنور الكندري أن اختبار مادة اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب وضمن المنهج الدراسي، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار ١٥٧٢٠ طالبا، وبلغ عدد حالات الغياب ١٣٠٤ طلاب، وبلغ عدد حالات الحرمان ٢٦ حالة.



وأضاف الكندري أن عدد لجان التصحيح بلغ ٥٣ لجنة موزعين على ٢٩ لجنة للإناث و٢٤ لجنة للرجال، مؤكدا أن النتائج الأولية للتصحيح مطمئنة.



وثمن جهود العاملين في لجان الاختبارات ولجان التصحيح في الكنترول بقسميه العلمي والأدبي، معربا عن تمنياته للطلاب بالتوفيق والسداد.