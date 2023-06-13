قال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب انه وبدعم الأمانة العامة للأوقاف نقوم حاليا بتنفيذ مشروع «سقيا الماء»، حيث جار توزيع 30 ألف كرتون مياه داخل الكويت، بقيمة 12 ألف دينار.



وأوضح الشهاب أنه يتم توزيع مشروع «سقيا الماء» في العديد من الأماكن الحيوية في الكويت والتي تزدحم بالمستفيدين مثل المناطق الحدودية وأماكن تجمع ضيوف الكويت من العمالة الوافدة والمستشفيات والمقابر وبنك الدم ومقرات فحص العمالة وغيرها من المناطق الأخرى التي تكتظ بالمراجعين.



وذلك لتحقيق الاستفادة الكبرى من هذا المشروع الإنساني.