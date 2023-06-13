عبدالله الراكان

نظمت جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع بنك الدم بمقر الجمعية صباح امس حملة للتبرع بالدم تهدف إلى التوعية بأهمية التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.



وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لـ «الأنباء» إن حملة التبرع «قطرة دم = حياة» تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف في 14 يونيو من كل عام، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية في دعمها للمجتمع وتعاونها مع بنك الدم في سبيل إبراز الوجه الحضاري والإنساني للكويت.



وأكد العون أن حملة التبرع بالدم تأتي دعما لجهود وزارة الصحة في توفير وحدات الدم لمختلف المرضى في المستشفيات وسد احتياجاتها في منتجات الدم.



وذكر أن الجمعية تعمل على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة التبرع بالدم ودعم المخزون في بنك الدم للمساهمة في إنقاذ حـيـاة الآخـريـن، داعـيـا الجميع للمبادرة إلى التبرع.



وأضاف العون أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقوم بالأنشطة والفعاليات المحلية مثل مساعدة الأسر المحتاجة، مشيرا الى أن الجمعية ترعى 4000 أسرة ونقدم لهم المواد العينية والأجهزة الكهربائية، وأيضا التعليم ومساعدة المرضى وإقامة الدورات في الإسعافات الأولية وأيضا نقوم بالتعاون مع جميع وزارات الدولة المختلفة وآخر مشاركة كانت انتخابات مجلس الأمة بالتعاون مع وزارة الداخلية.



وأعرب العون عن الشكر لبنك الدم على تواجدهم بمقر الجمعية وتوفير الطاقم الطبي بكل التجهيزات واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع.