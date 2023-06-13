وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العربي للتخطيط مذكرة تفاهم لتطوير العملية التعليمية والتدريبية تماشيا مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).



وقال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام في بيان صحافي أمس الاثنين ان مذكرة التفاهم تلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة وتنمية الموارد البشرية من خلال إعادة هيكلة مؤسسات التعليم التطبيقي وبرامجها وتطويرها بصورة مستمرة وتصميم نظام وطني للمؤهلات المهنية.



من جانبه، قال مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله في تصريح صحافي ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهتين من خلال الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأوضح مال الله ان مذكرة التفاهم لا تقتصر على الدعم الفني والاستشاري إنما تشمل التدريب والدعم المؤسسي والخبرات ودعم النشر وتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والإصلاح الاقتصادي والمالي بما يوفر رؤية متكاملة للهيئة.