دبت مشاعر الفخر والنجاح بطلبة كلية الكويت التقنية، حيث أقيم الحفل السنوي لتكريم طلاب الكلية على الصعيد الأكاديمي والرياضي.



وأقيم الحفل في حرم الكلية الكائن في منطقة أبو حليفة ويعد حفل تكريم الطلاب المتفوقين والطلاب الرياضيين والمشاركين في الأنشطة حدثا سنويا دائما تحرص كلية الكويت التقنية على إقامته لتكريم طلبتها على جهدهم المبذول طوال العام الأكاديمي والإنجازات والبطولات التي حققوها خلال العام.



يذكر أن كلية الكويت التقنية تصدرت المركز الأول في رياضات مختلفة من هذا العام، وهو ناتج من اهتمام إدارة الكلية بتنمية المهارات الرياضية لطلبتها، وسعيها الدائم نحو دعم طلبتها لتحقيق إنجازات رياضية عالية المستوى.



وعبر رئيس مجلس الأمناء لكلية الكويت التقنية مشاري بودي عن سعادته وفخره بما حققه طلاب الكلية من إنجازات طوال العام قائلا: أنتم النموذج الحقيقي للتفوق والتميز، وأنتم قدوة لبقية طلاب الكلية وأنتم فخر كيتك.



وتضمن الحفل تكريم الطلبة المتفوقين أكاديميا، الذين حققوا معدلات عالية وتكريم الطلاب الرياضيين لما حققوه من إنجازات رياضية بالإضافة لتكريم طلبة الأنشطة المتنوعة.