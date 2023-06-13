أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد ضرورة دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة لتمكينها اقتصاديا ولدعم المنتج الوطني ولإبراز دور المرأة الكويتية المنتجة في عجلة التنمية الاقتصادية.



وقالت الشيخة فادية في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح معرض الأسر المنتجة الذي أقامته المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ويستمر يومين، ان مشاريع الأسر المنتجة هي خط الدفاع الأول لحماية العديد من الأسر من الحاجة وتكريس الاعتماد على النفس.



ودعت إلى ضرورة تفاعل المجتمع مع تلك المشاريع خصوصا بعد أن أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية بما تتمتع به من جودة عالية وأذواق رفيعة تلبي حاجات المستهلكين وترضي طموحاتهم بما يصب في مصلحة المجتمع ورفاهيته.



وأشارت إلى وجود العديد من المعوقات التي تواجه مشروعات الأسر المنتجة وانطلاقها، مشيرة إلى ان من بين تلك المعوقات عدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة فضلا عن ضعف آليات التسويق وقلة الخبرة في إدارة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.



وشددت الشيخة فادية السعد على ضرورة رعاية ودعم هذا القطاع وتحويل مشاريع الأسر المنتجة إلى مشاريع تجارية ناجحة ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع وتشجيع الأسر المنتجة على الإنتاج والعمل.



ودعت إلى تعزيز وإبراز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا والعمل على زيادة دخل الأسر، مؤكدة على ضرورة إطلاق مبادرات لتنمية المستوى المعيشي للأسر ودعم استقرارها وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها.