قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي إن الشركة احتفلت بتخريج 15 ضابط إطفاء تمكنوا بنجاح من اجتياز دورة تأهيل وتدريب، مشيرا إلى أن الدورة جرت تحت إشراف مستشار عالمي متخصص من شركة ETS ومقرها جمهورية جنوب أفريقيا.



وأوضح العتيبي أن الشركة نظمت بهذه المناسبة حفلا خاصا في مركز الإسناد وعمليات الطوارئ الرئيسي MSEOC التابع للشركة بمدينة الأحمدي.



بدورها، أشارت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة أحمد الخطيب إلى أن هذه الدورة تكتسب أهميتها من كونها الدورة الداخلية الأولى التي يتلقى فيها المشاركون تدريبا دوليا معتمدا، مما أهلهم لاجتياز اختبار الرابطة الأميركية الوطنية للحماية من الحرائق NFPA، مشيرة إلى أن الدورة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت بشكل عام، والقطاع النفطي على وجه الخصوص.



وأكدت الخطيب أن «البترول الوطنية» تولي اهتماما كبيرا بمنظومتها الخاصة بالأمن والإطفاء، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي تؤديها الشركة، والمخاطر التي تحيط بصناعة النفط والغاز، والتي تتطلب اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن فاعلية هذه المنظومة، وتجعلها قادرة على التعامل بكفاءة وبأقصى سرعة ممكنة مع أي حريق محتمل، وبالتالي تأمين سلامة العاملين والمنشآت.