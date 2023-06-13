ينظم قسم النظم الأكاديمية بمركز التعليم الإلكتروني حملة تعريفية بنظام المودل، وذلك في عدد من كليات جامعة الكويت على مدار أسبوعين؛ حيث انطلقت الحملة في كلية العلوم، وستنتهي في كلية العلوم الاجتماعية.



وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بآخر التحديثات التي طرأت على نظام المودل والتي تسهم في تسهيل العملية التعليمية لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، والرد على جميع الاستفسارات.



الجدير بالذكر أن نظام مودل يعتبر نظاما تعليميا إلكترونيا مفتوحا ومنصة للتعليم الإلكتروني، وبيئة تعلم افتراضية تدعم جميع المراحل من تصميم واستخدام وإدارة وتقويم، ويشتمل النظام الذي تم اختياره من قبل جامعة الكويت على عدد من الإمكانيات والأدوات التي تيسر إضافة المصادر والأنشطة وعمل الاختبارات وتقويم مشاركة المتعلمين.