أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالشراكة مع جامعة الكويت، حفل افتتاح برنامج «مديرو العلوم التنفيذيون للموسم السادس للناشئين» (الصف السادس إلى الصف الثامن) بهدف تطوير خبرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال والناشئة من الشباب، وبناء شراكات دولية ومحلية، وتمكين التواصل العلمي بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية على مسرح كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت - مدينة صباح السالم الجامعية.



وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري ونائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي، ومدير برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجيا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ليلى الموسوي، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والطلاب.



وأكد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري أهمية الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم وتوجيه الشباب وتشجيعهم على تعزيز قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الخلاقة ليساهموا في بناء أنفسهم وأوطانهم، مقدما الشكر الجزيل لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على ما تقدمه من برامج تهدف إلى إعداد مجموعة قيادية شابة وفاعلة من الطلبة الكويتيين لنشر رسالة العلوم وبناء مستقبل مستدام لدولة الكويت.