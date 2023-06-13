كشفت مجلة «فوربس» العالمية عن قائمة أكبر الشركات العقارية في العالم لعام 2023، وذلك وفقا لتصنيف «جلوبال 2000»، حيث بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 400 مليار دولار، حيث جاءت «تشاينا ريسورسز لاند ليميتد» من هونغ كونغ، وهي ذراع التشييد وإدارة العقارات التابعة للشركة المملوكة للدولة «تشاينا ريسورسز جروب» بصدارة القائمة، وذلك بقيمتها السوقية البالغة 33.1 مليار دولار.



وتصنف قائمة «جلوبال 2000» الشركات بناء على حجم المبيعات والأصول والأرباح والقيمة السوقية على مدار 12 عشر شهرا، من أحدث البيانات المالية المتاحة اعتبارا من الخامس من مايو 2023، وقد شهدت قائمة «فوربس» لأكبر 10 شركات بالعالم سيطرة صينية بـ 7 شركات (اثنتان منها في هونغ كونغ)، فيما جاءت الولايات المتحدة بشركتين، واليابان بشركة واحدة.



وضمت «جلوبال 2000» إجمالي 71 مطورا عقاريا وشركة إنشاءات ومديري أصول وصناديق استثمار عقاري في العالم، مقارنة بـ 87 شركة في العام الماضي، ويقع أكثر من 40% منها أو 29 شركة في الصين وهونغ كونغ، و26 في الولايات المتحدة، وتواجه كبرى شركات العقارات حول العالم تحديات حاليا، منها المساحات المكتبية الشاغرة وحالات التخلف عن سداد الديون.



وفي الولايات المتحدة هناك مشكلات تتعلق بالعقارات التجارية مع انخفاض عدد العاملين من المكاتب في المدن الكبرى، في حين يواجه القطاع في الصين رياحا معاكسة شديدة أيضا في ظل أزمة سيولة مع تخلف الشركات عن سداد الديون أو تأخر السداد.