نظمت بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفرعها بالكويت (MEIRA) ندوة لعلاقات المستثمرين، بعنوان «التواصل الاستراتيجي: التحديات والفرص للشركات المدرجة» في قاعة خالد الخرافي بمبنى البورصة، وذلك ضمن جهودها لتطوير علاقات المستثمرين ورفع مستوى شفافية التعامل ما بين المستثمرين المحليين والعالميين الحاليين والمحتملين.



وأدار الندوة الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة زين ورئيس فرع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في الكويت محمد عبدال، وشارك فيها آندي بارنيس المدير العام لشركة تينيو، ومحمد العبدالقادر نائب الرئيس الأول لإدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز المالي الكويتي «المركز».



من جهة أخرى، أدار جون غوليفر المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ورشة العمل، شارك فيها آندي بارنيس، وباولو كازاماسيما رئيس رصد السوق العالمية في أورينت كابيتال، الشركة المتخصصة في معلومات أسواق المال الدولية.



ويأتي التعاون بين بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط تفعيلا لإستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية، ومثالا على مساعيها الدؤوبة نحو زيادة الوعي المالي، وزيادة الوعي بأسواق المال بين المستثمرين الحاليين والمحتملين.



وتعليقا على المشهد المتغير لعلاقات المستثمرين في المنطقة، قال فهد البشر رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت: «شهدت منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات العشر الماضية تحركات واضحة في أسواق المال، بالتزامن مع تغيرات في هيكلة مشاركات أصحاب المصلحة».



وأوضح قائلا: «يكمن أحد أهم هذه التغيرات في قطاع علاقات المستثمرين، حيث أصبح من المهم بشكل متزايد وجود برنامج فعال لعلاقات المستثمرين يتم تخطيطه بشكل جيد للمساعدة في تقديم وإيصال قيمة الشركة وبناء قاعدة قوية من المساهمين».



وتابع: «أود أن أتقدم بالشكر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط على شراكتها طويلة الأمد مع بورصة الكويت وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل».



وتنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير أفضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمـريـــن، بـالإضافــة إلى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في عمليات الشركة اليومية.