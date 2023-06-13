وقّعت شركة هزمت لوجيستك للشحن الجوي، التابعة لمجموعة سالم خالد الجميعان وشركاه، عقد وكالة تقديم خدمات الشحن العامة حصريا لشركة فلاي دبي للطيران، حيث قام كل من مدير عام ومؤسس مجموعة سالم الجميعان سالم الجميعان، ونائب الرئيس للشحن في شركة فلاي دبي راشد البشري بافتتاح هزمت لوجيستك مكتب فلاي دبي لتقديم خدمات الشحن الجوي للناقل الاماراتي وذلك وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية والتقنيات التكنولوجية المتطورة.



وبهذه المناسبة، قال الجميعان ان الحصول على وكالة الشحن الجوي لشركة فلاي دبي من شأنه تحقيق قيمة مضافة لكلا الطرفين، كما سيصب في صالح السوق والعملاء الباحثين عن السرعة والاتقان والامان والمصداقية، كما سيعزز فرص التعاون في مجال تقديم خدمات الشحن الجوي بجميع أنواعه ومتطلباته، لافتا الى ان قطاع الشحن الجوي أخذ في النمو بشكل متسارع ما من شأنه فتح فرص للشركات العاملة في هذا المجال ولكنه في الوقت ذاته سيضعها في موقع مسؤولية أكبر حيال العملاء كما سيحملنا كشركة شحن مسؤولية الاسراع في زيادة القدرات وتنويع الخدمات وتحسين بيئة العمل في ظل منافسة كبيرة بين شركات القطاع.



وأضاف الجميعان: ان نمو قطاع الشحن الجوي في الكويت يأتي متزامنا مع مشروعات البنية التحتية التي تجري حاليا وفقا لرؤية «كويت جديدة 2035» التي تشمل توسعة المطار والطرق والموانئ وغيرها من المرافق الاخرى الحيوية، مشيرا الى ان الشحن الجوي أصبح حاليا كوسيلة للنقل حائزا مصداقية عالية وثقة كبيرة من قبل العملاء، كما أنه شهد تطورا كبيرا في أنظمته الإلكترونية وإمكانية تتبع الشحنة ومعرفة مكانها وموعد وصولها، كما أن الشحن الجوي بات أكثر أمانا خاصة للمواد التي تتطلب سرعة في النقل ومعايير خاصة في التعامل.



وأشار الى ان شركة هزمت لوجستكس تأسست عام 2011 وهي واحدة من شركات الشحن المتخصصة للخدمات اللوجستية وشحن المواد الخطيرة لنقل البضائع الخطرة لجميع أنحاء العالم حيث تمتلك الشركة الخبرة التقنية والتي يتم تحديثها باستمرار مع أحدث القواعد واللوائح المتخصصة بالتغليف ووضع العامات وتوثيقها وإجراءات الاستيراد التصدير لجميع أنحاء العالم، لافتا الى ان الشركة تخطط لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.