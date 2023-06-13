اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته البرونزية لنسخة العام الحالي من مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، الحدث المصرفي والاستثماري الأضخم في الشرق الأوسط، والذي أقيم يومي 6 و7 يونيو 2023، في مركز مؤتمرات مدينة جميرا بإمارة دبي.



وجددت رعاية KIB لهذه المبادرة التزامه بدوره البارز، الذي يحتله بين المؤسسات المصرفية المتقدمة التي تسهم بشكل فعال وحقيقي بتطوير القطاع المالي، في الأسواق المحلية والإقليمية، وبمناسبة اختتام هذه الرعاية المميزة، قال مدير عام الإدارة المصرفية التجارية، مدير عام الإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى بالوكالة في KIB، هشام المباركي: لقد كانت هذه المشاركة فرصة مميزة للتأكيد على مواصلة KIB لدوره الفعال في مناقشة مستجدات الصناعة المصرفية العالمية، بشكل عام، وأسواق والتمـويــلات المشتركـــة والصكوك، بوجه خاص.



كما أننا نرى في هذا المؤتمر منصة مرموقة تجمع رواد الصناعة المالية والمصرفية، من أجل التركيز على حلول التمويل القائمة على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وحلول الاستدامة في أسواق الشرق الأوسط.