ما أسباب ارتعاش العينين؟



أعلنت د.ديانا أندرييفا اختصاصية طب الأعصاب، أن رعشة العينين قد تكون ناجمة عن الإجهاد أو اضطراب النوم وتناول القهوة، وتشير الطبيبة إلى أن ارتعاش الجفن يسمى تموجا عضليا (ارتجافا) حميدا، وأسبابه مختلفة.



ووفقا لها، يقصد بالتموج العضلي الحميد كل ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون بضعة أيام أو خلال أسبوعين. تحدث هذه الحالة نتيجة تشنج ألياف العضلة الدائرية للعين. وتقول: «أسباب ارتعاش الجفون مختلفة، أهمها الإجهاد والتعب واستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فترة طويلة، وكذلك اضطراب النوم وتناول مشروبات محتوية على نسبة عالية من الكافيين».



وتنصح الطبيبة للتخلص من هذه الحالة باتباع نظام عمل وراحة ونظام النوم وتجنب المواقف العصيبة والتقليل من تناول القهوة والإقلاع عن التدخين. وتقول: «إذا استمر ارتعاش العين أكثر من أسبوعين مع تدلي الجفن وارتعاش أجزاء أخرى من الوجه والوذمة وآلام واحمرار العينين أو الجفون وغيرها من الأعراض المقلقة فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص».



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»