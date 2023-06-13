قائمة من الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بالسرطان



وجدت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الشائعة الفائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وتضمنت المواد الفائقة المعالجة (UPF) التي شملتها الدراسة الممولة من قبل مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة والصندوق العالمي لأبحاث السرطان، حبوب الإفطار، والخبز المنتج بكميات كبيرة، والوجبات الجاهزة، والآيس كريم، ورقائق البطاطس.



ووجد فريق البحث من إمبريال كوليدج لندن الذي قاد الدراسة، أنه قد يكون لهذه المواد الغذائية بعض الارتباط بزيادة مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان نتيجة لخصائصها المسببة للسمنة وانخفاض القيمة الغذائية التي تقدمها. وقالت د. كيارا تشانغ المشاركة في الدراسة: «يتم إنتاج الأطعمة الفائقة المعالجة بمكونات مشتقة صناعيا، وغالبا ما تستخدم المضافات الغذائية لضبط اللون، أو النكهة، أو الشكل، أو الملمس، أو إطالة العمر الافتراضي. وقد لا تتفاعل أجسامنا بالطريقة ذاتها مع هذه المكونات، والإضافات الفائقة المعالجة، مثلما تتفاعل مع الأطعمة الطازجة والمغذية. ومع ذلك، فإن الأطعمة الفائقة المعالجة موجودة في كل مكان ويتم تسويقها بشكل كبير وبأسعار رخيصة وعبوات جذابة لتعزيز الاستهلاك. وهذا يدل على أن بيئتنا الغذائية بحاجة إلى إصلاح عاجل لحماية السكان من الأطعمة الفائقة المعالجة».



وعادة ما تحتوي المواد الفائقة المعالجة على مكونات لا يضيفها الأشخاص بشكل طبيعي عند طهي طعام محلي الصنع مثل المواد الكيميائية والملونات والمحليات والمواد الحافظة المصممة لإطالة عمرهم في المتاجر. ومع ذلك، ليست كل الأطعمة المصنعة سيئة. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن بعض الأطعمة تتطلب معالجة لجعلها آمنة، مثل الحليب، الذي يحتاج إلى بسترته لإزالة البكتيريا.



وأشارت الدراسات السابقة إلى وجود صلة بين المواد الفائقة المعالجة وأمراض القلب والخرف والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني. وقال الباحثون إن النتائج الأخيرة استندت إلى ملاحظات حول ما أفاد المشاركون بأنهم تناولوه، وأضافوا أن أي ارتباط مقترح بين المواد الفائقة المعالجة والسرطان لا يمكن إثباته بشكل قاطع.



وقالت د.باناجيوتا ميترو، إن النتائج «تضاف إلى الأدلة المتزايدة التي تربط هذه الأطعمة بالسرطان والحالات الصحية الأخرى». وأشارت إلى أنه يجب على الناس الحد من استهلاك «الأطعمة السريعة» والأطعمة المصنعة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو النشويات أو السكريات، مضيفة: «لتحقيق أقصى فائدة، نوصي أيضا بجعل الحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة والبقول جزءا كبيرا من نظامك الغذائي المعتاد».



المصدر: «إندبندنت»