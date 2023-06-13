تعرضت الممثلة جودي كومي لموقف محرج أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز «توني» 76 الذي أقيم في قصر يونايتد في حي واشنطن هايتس في مانهاتن نيويورك، وهو المعادل المسرحي لجوائز الأوسكار للسينما وغرامي للموسيقى.



ولسوء حظ بطلة «قتل حواء» كومي، فقد اخطأت مضيفة الحفل ماريسا هاردن لدى دعوتها لتسليمها الجائزة الكبرى كأفضل ممثلة عن مسرحية «بريما فاسي» وأعلنت فوز جولي كومر عوضا عن جودي، ما تسبب بإحراج النجمة البريطانية. وسرعان ما اعتذرت المضيفة ماريسا بعد ادراك خطئها واعتذرت متذرعة بأنها لا ترتدي نظاراتها.