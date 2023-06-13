أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن في حالة جيدة بعد الخضوع لعملية جراحية لاستئصال عصب أحد أسنانه.



وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه أجل اجتماعه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وتغيب عن فعالية ضمن جدول أعماله للخضوع لعلاج الجذور للمرة الثانية في غضون يومين.



وأفاد طبيب بايدن في رسالة وزعها على الصحافيين، بأن الرئيس الأميركي شعر بألم في الأسنان الأحد، مما دفع فريقا طبيا من مركز وولتر ريد الطبي العسكري الوطني إلى إجراء فحص الأشعة السينية وعلاج جذور له.



وكتب الطبيب كيفن أوكونور عن التدخل الطبي الذي لم يفصح عنه سابقا «خضع الرئيس للإجراء (علاج الجذور) وسارت الأمور بشكل جيد... ولم تحدث أي مضاعفات».



وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن بايدن لا يحتاج إلى التخدير ولا إلى نقل السلطة إلى نائبته كامالا هاريس بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي خلال عملية علاجه.