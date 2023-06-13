أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف سطام المزين أن 1500 من البدون سجلوا في منصة الحج خلال أول ساعتين من تدشينها لهم.



وقال المزين في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان عملية التسجيل مستمرة حتى الأربعاء الساعة 2 ظهرا وفق الشروط التالية:



- أن تكون لديه بطاقة أمنية صالحة.



- لم يسبق لمقدم الطلب ومرافقيه أداء فريضة الحج.



- يسمح بتسجيل المرافقين من الأقرباء من الدرجة الأولى فقط.



- استكمال التطعيمات اللازمة جرعتين (كوفيد-19) وفقا للتعليمات الصادرة من السلطات في المملكة العربية السعودية.



وأشار إلى ان الحاج سيتحمل كل تكاليف الحج وفقا للأسعار المعلنة من قبل حملات الحج الكويتية.



وفيما يخص نظام الفرز، أوضح ان نظام الفرز سيتم وفقا للأكبر سنا.



وختم المزين بأن المسجلين لدى الحملة سيتم إرسال رسائل نصية للمقبولين منهم، ويمنح الحاج المقبول مهلة 48 ساعة لاختيار واستكمال إجراءات التسجيل لدى الحملة.