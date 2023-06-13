عبدالكريم العبدالله



وضع ديوان الخدمة المدنية ضوابط للمهمات الرسمية والدورات التدريبية في المؤسسات والجهات الحكومية.



وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء»، انه اذا كان حضور المرشح للبرنامج لمجرد الاستفادة دون تقديم أي ورقة عمل أو إلقاء محاضرة أو تمثيل لجهة عمله، فإنه يصنف ضمن «الدورات التدريبية».



وتضمنت الضوابط انه اذا كان الغرض من الحضور هو تمثيل جهة العمل وتمثيل الدولة من خلال تقديم ورقة عمل أو إلقاء كلمة في المؤتمر أو حضور اجتماعات، فإن ذلك يندرج ضمن اطار المهمات الرسمية.



يأتي هذا بعد ترشيح موظفين بعدة جهات حكومية لإيفادهم بمهام رسمية وتبين بعد فحص الطلبات أنها تصنف ضمن الدورات التدريبية.