مريم بندق



يستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رؤساء مجالس الوزراء السابقين صباح اليوم، استكمالا للخطوات الدستورية والمشاورات التقليدية لإصدار الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.



وتشمل مقابلات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد، كما يجري سموه اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك، كما يستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الحكومة المكلفة بتصريف العاجل من الأمور.



وكان سموه قد استقبل بقصر بيان صباح أمس على التوالي كلا من رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إيذانا بانطلاق مشاورات التشكيل الجديد.







سمو ولي العهد يستقبل رئيسي مجلس الأمة السابقين الغانم و السعدون على التوالي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلا من رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وذلك في إطار انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.