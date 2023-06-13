منصور السلطان



بناء على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وافق ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الصحة على منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بالإدارة العامة لأمن الموانئ (جوازات ميناء الشويخ - الدوحة - الأحمدي الشمالي - الأحمدي الجنوبي - الشعيبة - الزور - أم المرادم) من القائمين على إنهاء إجراءات دخول وخروج وتبصيم المسافرين. ‏وقالت «الداخلية» في بيان لها إن النائب الأول وجه بسرعة إجراءات الصرف للمستحقين، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.