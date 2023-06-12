محمد الجلاهمة

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم الاثنين يفيد بنشوب حريق في عدد من المخازن في إحدى الاستراحات الخاصة بمنطقة الخويسات .

وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت 5 مراكز إطفاء وعند وصول الفرق تبين نشوب حريق في عدد من المخازن تحتوي على اخشاب ومواد خطرة وزيوت واسطوانات غاز وبطاريات ومواد بترولية وكيميائية سريعة الاشتعال، حيث باشرت الفرق على الفور بمكافحة الحريق ومحاصرته لمنع انتشاره للمخازن الأخرى.

وقالت الإدارة ان تخزين هذه المواد بكميات كبيرة في الموقع جعل رجال الإطفاء يواجهون صعوبة بعملية المكافحة.

كما أوضحت الإدارة أن عملية المكافحة كانت بمتابعه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد من خلال التواصل مع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، حيث حرص النائب الأول على الاطمئنان على سلامة ابنائه واخوانه رجال الاطفاء، كما كلف الفريق المكراد بايصال شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في إطفاء الحريق.

وقد تمت الاستعانة ببعض صهاريج مياه شركة نفط الكويت (KOC) القريبة من موقع الحريق في عملية المكافحة.

هذا، ولم يسفر الحريق عن اي إصابات بخلاف بعض حالات الاجهاد الحراري التي تم التعامل معها بالموقع، وقد تواجد بموقع الحريق رجال الشرطة والطوارئ الطبية.