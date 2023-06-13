عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن توفير الحماية لأعضاء لجان سير امتحانات الثانوية العامة.



وقال السلطان في نشرة أصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: امتثالا لتوجيهات الوزير بشأن توفير الحماية لأعضاء لجان سير الامتحانات، برجاء التنبيه والتأكيد على كل رؤساء وأعضاء لجان سير الامتحانات بمراعاة تفعيل أحكام القرار الوزاري رقم 2018/21 بشأن مخالفة لائحة الامتحانات ولائحة النظام المدرسي في حال وجود أي تعد على أحد من أعضاء هذه اللجان سواء بالقول أو بالفعل، وذلك بتطبيق الإجراءات والعقوبات المقررة في مثل تلك الحالات.