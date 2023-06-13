يضم 6 جلسات وورشة عمل غير مسبوقة و 18 نقطة تعليم مستمر



عبدالكريم العبدالله

دعا رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الدولي الرابع عشر لتكنولوجيا الرحم الاصطناعي د.أحمد الشطي عموم الأطباء والمهتمين من داخل الكويت وخارجها وفي وزارات الصحة والقطاع الخاص والاكاديميات إلى حضور او متابعة فعاليات المؤتمر "افتراضيا"، والاستفاده من 18 نقطة تعليم طبي مستمر، فضلا عن الاستفادة على المستوى الشخصى والمهني من خبرات اكثر من 50 استشاريا من 15 دولة.



وأكد د.الشطي ان المؤتمر يعتبر مبادرة وزيادة وإضافة نوعية تسجل باسم دولة الكويت من خلال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حيث تحاكي تحديات ومستجدات الممارسات الطبية في إطار طب فقهي في العالم الاسلامي.

وذكر أن المؤتمر سيجتمع فيه خبراء من دول عدة لمناقشة تقنية "الرحم الاصطناعي" المستحدثة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، مشيرا الى أنه على مدى فترة انعقاد المؤتمر من 14-16 يونيو سيتم عرض البحوث الحالية والتطبيقات المحتملة والآثار الأخلاقية، ومدى التوافق مع الفقه الإسلامي ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم استخدامه.

وبين ان المؤتمر يضم 6 محاور مهمة، بحيث سيتم عقد جلسة علمية على كل محور منها، فضلا عن إقامة ورشة عمل مهارات المشورة والتواصل الفعال ( الرحم الاصطناعي ..دراسة حالة)، كما سيتم من خلالها شرح اهمية المشورة في تقديم خدمات الرحم الاصطناعي، والتي تستهدف كل من له صلة في تقديم خدمات مرتبطة بالرحم الاصطناعي لاكسابهم مهارات المشورة في هذا المجال .

واوضح ان المؤتمر تُنظمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية برئاسة د.محمد الجارالله ، وتحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي ، وسيقام في الساعة 9 صباحاً من يوم غد الأربعاء في مقر المنظمة بمنطقة الصباح الطبية ، منوها بأن المؤتمر يستهدف الرحم الاصطناعي من منظور إسلامي وإرساء الحقائق والأهمية والضمانات الصحية والاعتبارات الاخلاقية والشرعية والضوابط القانونية مع مجموعة متنوعة من المشاركين.

وأكد على اصدار الوثيقة الاولى من نوعها في العالم ، والتي تضع الضوابط الشرعية والقانونية والاخلاقية لتنظيم استخدام الرحم الاصطناعي بطريقة تُعظم منافعه وتدرأ مفاسده، وذلك في ختام المؤتمر .



وبين ان الرحم الاصطناعي هو نظام حيوي تكنولوجي متقدم مصمم لتقليد ومحاكاة الظروف الفيسيولوجية ووظائف الرحم البيولوجي، مشيرا الى أن الهدف الأساسي لهذه التكنولوجيا هو تسهيل تكوين الجنين بالكامل بدءاً من تلقيح البويضة حتى الولادة ، منوها الى أن تكنولوجيا الرحم الاصطناعي تتطلب نهجاً متعدد التخصصات يشمل مجالات مثل علم الأحياء التناسلية وهندسة الأنسجة وعلوم المواد وهندسة الأجهزة الطبية.