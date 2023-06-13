دعا رئيس لجنة حماية الحياة الفطرية بالجمعية الكويتية لحماية البيئة د.مناف بهبهاني، إلى إيجاد حلول جذرية في صناعة البلاستيك بحيث يتحلل بيولوجيا ولا يظل في البيئة البحرية لمدة طويلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للبيئة التي نظمتها شركة نفط الكويت بالأحمدي أول من أمس بعنوان «التلوث والحلول»، متطرقا في محاضرته العلمية إلى تأثير التلوث بالبلاستيك على الكائنات البحرية.



وأوضح بهبهاني ان كميات البلاستيك التي ترمى في البحار سنويا في ازدياد ولها تأثير بأنواعها وأحجامها المختلفة على الكائنات البحرية خاصة التي تعيش في المياه السطحية مثل الدلافين والسلاحف والحيتان والأسماك الكبيرة، حيث إن هذه الكائنات تلتف عليها الحبال البلاستيكية وأكثرها من شباك الصيد وتعيق حركتها وقد تقتلها أو تقطع أجزاء منها كالذيل والزعانف مثلا.



وتطرق الى كيف أن هذه الحيوانات تأكل البلاستيك إراديا أو لاإراديا، مضيفا: تراكم البلاستيك داخل هذه الكائنات عادة يؤدي الى موتها وخاصة الطيور البحرية التي تتغذى على البلاستيك ثم تغذي صغارها من هذا البلاستيك ظنا منها أنه أكل حقيقي فيتراكم البلاستيك في بطون الفراخ الصغار وفي بطون الأمهات وتعيق عملية الهضم والنمو لديها بحيث تمتلئ الأمعاء والمعدة بالبلاستيك مما يؤدي الى انسداد الأمعاء وعدم خروج هذه القطع حيث لا تتحلل ولا تهضم، فتبقى كما هي في بطون هذه الحيوانات وهذا يؤدي إلى جوعها وموتها أو البطء في نموها.



واستعرض تأثير البلاستيك على التكاثر بالنسبة للطيور والحيوانات التي تتجمع البلاستيك في أمعائها، وكذلك شل حركتها وخاصة الهجرة فيها كالأسماك والدلافين والحيتان والطيور البحرية التي تهاجر من مكان لآخر، فإذا كانت بطونها مليئة بالبلاستيك سيصعب عليها الحركة والهجرة من مكان التغذية إلى مكان التوالد، وهذه مشكلة كبيرة ويسهل بذلك صيدها حيث لا تستطيع الهروب.



وأضاف: الأسماك والكائنات البحرية التي تأكل قطع البلاستيك تأكل معها المواد السامة التي تسبب الأمراض مثل البكتيريا والڤيروسات التي تكون ملتصقة على سطح البلاستيك»، ثم تطرق د.مناف إلى «تأثير البلاستيك على الكائنات الصغيرة مثل الهوائم البحرية وخاصة القشريات من مجدافيات الأرجل، وبين بالصور كيف تتأثر هذه الحيوانات بدخول كميات من البلاستيك في بطونها فتمتنع عن التغذية لأنها تشعر بأنها في حالة شبع لكن الواقع غير ذلك لأنها لم تأكل أكلا حقيقيا، وتزداد الخطورة لأن هذه الكائنات تتغذى عليها الحيوانات والحيتان والأسماك الكبيرة فيتراكم البلاستيك في أجسام هذه الحيوانات الكبيرة بكميات متزايدة مع الزمن فتسبب لها مشاكل».



وذكر أن من أهم المشاكل لتلوث البيئة البحرية بالبلاستيك انهيار أو اختفاء أو تدمير البيئات الساحلية وبيئات الشعاب المرجانية، حيث تغطيها قطع البلاستيك وخاصة شباك الصيد فيؤدي إلى موتها وإلى انتهاء التنوع البيولوجي في هذه الشعاب المرجانية.