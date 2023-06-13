بوشهري: يتضمن تطوير وتجميل الشاطئ على مسافة 1.7 كيلومتر لمدة 17 شهراً

المشروع يهدف إلى خلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية والخدمات الترفيهية والرياضية

دخلت اتفاقية التعاون بين البلدية وبنك الكويت الوطني لتطوير مشروع شاطئ الشويخ بالتعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية حيز التنفيذ، حيث تندرج ضمن استراتيجية البلدية الهادفة إلى ترسيخ الشراكة مع الجهات المهتمة بالتنمية كما أنها تأتي ضمن تبرع سخي للبنك بقيمة 3 ملايين دينار تماشيا مع مبادئه المتعلقة بالاستدامة، ومساندة خطة العمل المناخي للدولة والمحافظة على البيئة.



وبهذه المناسبة، أكدت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية م.ميساء بوشهري على أهمية دعم رؤية كويت 2035 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الداعمة لخطة الدولة التنموية تنفيذا للتوجيهات السامية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الافتتاحي الذي عقدته مع بنك الكويت الوطني والمكتب العربي لاستكمال تطوير جزء من شاطئ الشويخ بمساهمة مقدمة من بنك الكويت الوطني بقيمة 3 ملايين دينار والمخصص لإنجاز هذا المشروع الحيوي ويتضمن المشروع تطوير وتجميل الشاطئ على مسافة 1.7 كيلومتر لمدة 17 شهرا.



وقالت بو شهري في تصريح صحافي إن المشروع يهدف إلى خلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية والخدمات الترفيهية والرياضية نظرا لموقعه الحيوي في ظل سعي البلدية المستمر لتطوير الواجهات البحرية في البلاد من اجل تحقيق رفاهية مرتاديها سواء من داخل الكويت أو خارجها.



وثمنت جميع السواعد الشبابية من أبناء البلدية الذين يواصلون أعمالهم في مختلف المشاريع التي تنفذها البلدية والتي تتطلب المزيد من بذل الجهود لرفعة وتقدم بلدنا الحبيبة الكويت.



من جانبه، أشار مدير عام مجموعة الشؤون الهندسية في البنك الوطني عزت حلال الى أن مدة تنفيذ المشروع تشتمل على مرحلتين، الأولى منها التصميم ومدتها خمسة أشهر، أما الثانية فهي مرحلة التنفيذ ومدتها 12 شهرا، لافتا إلى أن المشروع يشتمل على العديد من المكونات الرئيسية والأنشطة الترفيهية، بحيث تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة لتكون بأعلى المستويات.

وأوضح حلال أن مشروع تطوير شاطئ الشويخ يتكون من 4 مناطق رئيسية، حيث تضم المنطقة الأولى الملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية ومساحة خضراء واسعة، بينما تم تخصيص مساحة شاطئية رملية ممتدة تتوسطها مقاعد خشبية في المنطقة الثانية، والمنطقة الثالثة عبارة عن حديقة مغلقة تحتوي على مساحات خضراء كبيرة وأشجار، بينما تتكون المنطقة الرابعة من الممرات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية، إضافة إلى بعض الأشجار الموزعة على طول الممرات، لافتا إلى أن «الوطني» يضع في مقدمة أولياته في الاستدامة المحافظة على البيئة ضمن استراتيجية البنك لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل أنشطته وأعماله بما يعظم القيمة المضافة لكافة أصحاب المصالح.



وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شاطئ الشويخ جاء بمبادرة من المكتب العربي للاستشارات الهندسية حين قدم للبلدية تصورا مبدئيا لتطوير الشاطئ ترجمها بنك الكويت الوطني بمساهمة سخية لتطوير الفكرة وتحويلها الى مشروع ملموس على أرض الواقع.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في المكتب العربي م.طارق شعيب: نفتخر بمشاركتنا وبالثقة التي اكتسبناها منذ البداية وحتى اليوم كشريك استراتيجي للبلدية وبنك الكويت الوطني، ونحرص على أداء دور متقدم في تنفيذ خطط التنمية المحلية، إلى جانب اهتمامنا المستمر بتعزيز العمليات التشغيلية والبنية الأساسية لقطاعي الاستشارات الهندسية والإنشاءات في الكويت.