أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن شكره للشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم المستمرة للحادث المروع الذي وقع في مدينة «نوتنغهام».

ووصف سوناك - في تغريدة على (تويتر) هذه الحوادث بأنها «صادمة». وقال إنه «على اطلاع دائم على التطورات.. يجب إعطاء الشرطة الوقت الكافي للقيام بعملها.. إن أفكاري مع المصابين ومع عائلات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم».



من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن صدمتها وحزنها إزاء مقتل 3 أشخاص في مدينة «نوتنغهام».



وقالت برافرمان - في تغريدة على (تويتر) إن «تعاطفي مع المتضررين جراء هذا الحادث.. لقد تحدثت مع رئيس شرطة نوتنغهام ويتم إطلاعي على التطورات.. أعرب عن شكري لخدمات الطوارئ لاستجابتهم للحادث».



وقالت رئيسة شرطة نونتغهام كيت ماينيل إن ما وقع "مروع ومأساوي"، مضيفة أنها تعتقد وجود علاقة بين الحوادث الثلاثة، وأن التحقيقات بشأنها في مراحلها الأولى، إذ يعمل فريق من المحققين على تحديد ملابسات ما جرى بالضبط.



وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن 3 أشخاص لقوا حتفهم فيما تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 31 عاما، وذلك بعدما أعلنت عن وقوع «حادث خطير» في عدة مواقع بمدينة «نوتنغهام». وقالت في نبأ عاجل لها - إنه تم إغلاق منطقة وسط المدينة بعد العثور على ثلاثة قتلى في مواقع متعددة.



وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة «نوتنغهام شاير» البريطانية في بيان إن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بعد أن حاولت شاحنة دهسهم وتم نقلهم إلى المشفى.



يذكر أن «نوتنغهام» والتي تبعد نحو 3 ساعات عن العاصمة البريطانية لندن، هي مدينة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها على 300 ألف نسمة.

وبحسب «العربية» تعامل الأمن مع سلسلة من الحوادث منذ فجر الثلاثاء في المدينة، موضحة أن شخصين قتلا طعنا، ثم دهست «فان» مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في المنطقة نفسها.



كما لفتت إلى أن 3 عمليات أمنية متزامنة وقعت أيضا في أنحاء متفرقة ومتباعدة وسط لندن.