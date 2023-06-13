أعلنت شركة نفط الكويت عن أنها وفي إطار الإنجازات التي تحققها على كل الأصعدة، بدأت مؤخرا تشغيل خط الغاز الاستراتيجي حجم 40 بوصة، والذي يمتد من منطقة عمليات شمال الكويت إلى ميناء الأحمدي.

وأفادت الشركة بأن هذا الخط الذي يبلغ طوله 140 كيلومترا، يأتي تماشيا مع خطة مؤسسة البترول الكويتية وخطة الشركة أيضا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وبما يلبي متطلبات السوق المحلي.

وتصل سعة هذا الخط الاستراتيجي إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية، وهو يبدأ من محطة تعزيز الغاز 132 في شمال الكويت، مرورا بمنشأتي فصل الغاز والمكثفات في شمال وجنوب الكويت، ليصل في النهاية إلى مصفاة ميناء الأحمدي.

وسيساهم الخط بمواكبة استراتيجية الشركة والقطاع النفطي لعام 2040، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والاستغلال الأمثل لموارد الكويت الهيدروكربونية، فضلا عن تلبية متطلبات الأسواق العالمية، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، والحفاظ على البيئة، والأخذ بالاعتبار متطلبات المستهلك المحلي.

وكانت الشركة قد بدأت مؤخرا تشغيل ثمانية خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز إلى مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، وذلك بطول إجمالي للخطوط الثمانية يصل إلى 450 كيلومترا.