منصور السلطان

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (9) متهمين وبحوزتهم حوالي (6.5) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(2400) حبة مخدرة، وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، أن رجال الأمن يواصلون الليل بالنهار لحماية المجتمع من آفة المخدرات ومواجهة تجار السموم وكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها. وتهيب الوزارة بالجميع الى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ: (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات: (1884141).