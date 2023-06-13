تنظم الدول الأفريقية احتفالها السنوي «يوم أفريقيا» إحياء لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، ويأتي الاحتفال تتويجا للتقدم الذي تحققه الشعوب الأفريقية حول العالم، حتى أصبح اليوم الاتحاد الأفريقي، الذي يعزز بدوره الوحدة والتضامن بين الأمم الأفريقية، ويساهم في دعم الاقتصاد والتعاون القاري والدولي.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية وليد شملان البحر، عن اعتزاز الصندوق بالعمق والثراء الكبير للتاريخ والثقافة الأفريقية، مبينا التزامه بدعم النمو والتطور المستدام في أفريقيا.

ويشارك الصندوق الكويتي للتنمية للسنة السابعة على التوالي في فعاليات هذا اليوم المميز، والمقرر ان يقام الاحتفال في فندق كراون بلازا مساء اليوم الأربعاء 14 يونيو، كما يسعى الصندوق من خلال التعاون المستمر مع أكثر من 51 دولة أفريقية، إلى تعزيز علاقاته مع الدول الأفريقية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لشعوب أفريقيا.