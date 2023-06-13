التطبيق يمكنه الدخول إلى المعلومات الخاصة بالآبار وتاريخها وتحديث بيانات الإنتاج وإعداد التقارير عن الحالة التشغيلية والإنتاج

أحمد مغربي

في إنجاز جديد ورائد تكنولوجيا لمواكبة أحدث التطورات في صناعة النفط والغاز، أطلقت شركة نفط الكويت اليوم تطبيق «أسهل -ASHAL»، الذي يعمل على الهواتف الذكية.

وقالت شركة نفط الكويت ان تطبيق «أسهل» يعتبر أول تطبيق تطلقه الشركة للهاتف المحمول ويقدم خدماته لكل مستخدمي بيانات الاستكشاف والإنتاج في عمليات الاستكشاف والإنتاج والحفر وإصلاح ومراقبة الآبار.

ويوفر التطبيق، الذي يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام، في نسخته الأولى، الكثير من المزايا المبتكرة، مثل إمكانية الدخول إلى المعلومات الخاصة بالآبار وتاريخها، وتحديث بيانات الإنتاج، وإعداد التقارير عن الحالة التشغيلية وإنتاج الآبار والأنشطة الخاصة بها، إضافة إلى أدوات التنقل التي تمكن المستخدم من الوصول إلى مواقع الآبار بسهولة، كما يراعي التطبيق السياسات الخاصة بأمن المعلومات في الشركة عبر تنفيذ معايير المصادقة المتعددة العوامل.