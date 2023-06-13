‏‎ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء امس الاثنين يفيد باندلاع حريق في منطقة الشويخ الصناعية.

‏‎وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والشهيد والإسناد إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في سرداب يحتوي على إطارات وأصباغ وبطاريات تستخدم للمركبات وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات تذكر.

وكان الحادث بمتابعة من نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ونائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد.