أسامة أبوالسعود

أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت انه بمناسبة قرب صدور نتائج الثانوية العامة وتيسيرا على أبناء الجالية يمكن التصديق على شهادات الثانوية العامة فقط دون موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية للقنصلية عدا الإجازات والأعياد الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك بمقر القنصلية بمنطقة السلام - قطعة 5 - شارع 20 - ڤيلا 21.

وشددت القنصلية المصرية على ضرورة ان تكون الشهادات مستوفاة التصديقات اللازمة من وزارة الخارجية بالكويت والمكتب الثقافي المصري بالكويت.

وأوضحت أن جميع المعاملات الأخرى تتطلب حجز موعد مسبق لإتمامها.