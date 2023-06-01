«كرهت هذا الدور رغم الأوسكار»

ستانلي توتشي، الممثل الأميركي، يعترف بأنه كره تمثيل دور القاتل المتسلسل في فيلم: العظام اللطيفة، رغم أنه سبب ترشحه للأوسكار عام 2009. ويضيف: أبحاثي داخل عقل شخصية القاتل المتسلسل جعلت حياتي وقتها مرعبة، ولا أظنني قادرا على لعب مثل هذا الدور مجددا.