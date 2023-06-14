القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وشددت على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد على 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) بجودة عالية، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث انضم أكثر من 80% من سكان محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.



وفي سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات، وهي (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة لكل محافظات الجمهورية، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا بحلول 2030.



وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.



وأشار إلى أنه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).