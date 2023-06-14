قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا شنت هجوما «صاروخيا مكثفا» على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، فيما قالت روسيا إنها استولت على دبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي الأميركية خلال معركة مع القوات الأوكرانية، وحذر بوتين من استخدام أسلحة مزودة باليورانيوم المستنفد إذا لزم الأمر.



وقالت الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك حيث تقع كريفي ريه، إن القصف استهدف أحد المباني في المدينة.



وقال سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تطبيق تليغرام، إن عمليات الإنقاذ تجرى عند مبنى سكني من 5 طوابق يحترق وعند مستودع مدمر.



وأدلى ليساك بمعلومات أولية عن عدد الضحايا، ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة.



ومدينة كريفي ريه هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف القصف بالإرهابي، محملا روسيا المسؤولية عن كل صاروخ أطلقته، وأكد أن قوات بلاده تتقدم في الهجوم المضاد رغم ضراوة المعارك، مشيرا إلى أن خسائر العدو تتطابق مع الخطط الأوكرانية.



وأضاف زيلينسكي أن جبهات القتال في خورتيتسيا وتافريا الأكثر سخونة، وأن القوات الأوكرانية تخوض معارك صعبة لكنها تحرز تقدما، وأوضح أن الجيش الأوكراني يعمل على تحقيق تقدم في السيطرة على باخموت.



ولايزال الهجوم المضاد الأوكراني في أيامه الأولى، ولم ينضم إلى القتال بعد عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين الجدد وكذلك مئات المركبات المدرعة الغربية.



وأظهرت مقاطع فيديو التقطت في قرى، بحسب «رويترز»، أن أوكرانيا استعادت السيطرة بالفعل على أراض تزيد مساحتها على الأراضي التي استردتها منذ نوفمبر، غير أن القوات الأوكرانية لم تخترق بعد الخطوط الدفاعية الرئيسية التي بنتها موسكو على مدى شهور.



لكن موسكو قللت من أهمية التقدم الذي أعلنت عنه كييف، وقالت إن قواتها صدت هجمات للقوات الأوكرانية باتجاه مدينتي باخموت وسوليدار الخاضعتين للسيطرة الروسية في دونيتسك، وكذلك جنوب شرق مدينة زاباروجيا عاصمة المقاطعة التي تقع فيها محطة نووية.



من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية امس لقطات مصورة لما قالت إنها دبابات ليوبارد ألمانية الصنع ومركبات برادلي القتالية أميركية اغتنمتها القوات الروسية في معركة مع القوات الأوكرانية بمحور زاباروجيا.



من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستستخدم أسلحة مزودة باليورانيوم المستنفد إذا لزم الأمر ردا على تقارير بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة.



وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع مراسلين ومدونين عسكريين روس أذاعه التلفزيون امس إنه لا يرى في الوقت الحالي حاجة لإصدار أمر تعبئة إضافي للقتال في أوكرانيا لكنه أضاف أن الأمر برمته يتوقف على ما تريد روسيا تحقيقه هناك، متسائلا عما إذا كان ينبغي للقوات الروسية محاولة السيطرة على كييف مرة أخرى.



ولدى سؤاله عما إذا كان سيصدر أمر تعبئة آخر، بالإشارة إلى إعلان العام الماضي «بتعبئة جزئية» تشمل 300 ألف من جنود الاحتياط، رد بوتين قائلا «لا توجد حاجة لذلك اليوم».



وقال بوتين إن روسيا بحاجة إلى محاربة عملاء العدو وتحسين دفاعاتها في مواجهة الهجمات بعمق أراضيها، غير أنه أشار الى عدم وجود ضرورة لأن تحذو بلاده حذو أوكرانيا وتعلن الأحكام العرفية.



إلى ذلك، قال يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة امس، إنه «ليس على يقين» مما إذا كان رجاله سيواصلون القتال في أوكرانيا وسط خلاف حاد مع وزارة الدفاع بعد الاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية.



ورد بريغوجن على سؤال طرحته وسائل إعلام دنماركية قائلا «فيما يتعلق باستمرار عمل شركة فاغنر في أوكرانيا، لست على يقين من أننا سنعمل على وجه التحديد في أوكرانيا».