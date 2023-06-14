يشكو سكان مدينة دمشق من ارتفاع أسعار البطاريات الجافة والسائلة في أسواق العاصمة بعد أن دخلها نظام كهرباء المولدات الخاصة المعروفة بـ«الأمبيرات» للتعويض عن نقص الكهرباء الناتج عن ساعات التقنين الطويلة، وأصبح سعر بعضها يتجاوز مليوني ليرة لبعض الأنواع ذات السعات الكبيرة.



وذكرت صحيفة «تشرين» الحكومية في تقرير لها، أن سعر البطارية الجافة التي تستخدم للإنارة يتراوح ما بين 85 ألف ليرة لاستطاعة 7 أمبيرات، و400 ألف ليرة للبطارية استطاعة 32 أمبيرا.



وبين التقرير أن سعر البطارية 50 أمبيرا بلغ 450 ألف ليرة، مشيرا إلى أن السعر في تزايد حسب السعة، بحيث يتراوح سعر البطارية من سعر 60 أمبيرا بين 550 و600 ألف ليرة.



أما البطارية السائلة ذات الحجم 55 أمبيرا، على سبيل المثال وهي الأكثر طلبا، فيتراوح سعرها بين 350 إلى 400 ألف ليرة، بحسب التقرير الذي ذكر أنه كلما زاد الحجم والسعة، زاد السعر، إلى أن تصل إلى مليوني ليرة، إذ تتنوع وتختلف البطاريات في سعرها وسعتها وحجمها.



وتطرق التقرير أيضا إلى أسعار بطاريات السيارات، التي طالها الارتفاع هي كذلك، وأسعارها تبدأ من 500 ألف وتتجاوز المليون ليرة، تبعا للنوع والسعة وبلد المنشأ والجودة.



وسبق أن أكد عدد من بائعي وموزعي بطاريات الإنارة في دمشق، أن «تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر»، ولفتوا إلى أن ربحها يتجاوز 100% من ثمنها، كونها «أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي».



ويتواصل الطلب على بطاريات الإنارة بكل أشكالها، نظرا لاستمرار تطبيق التقنين الذي يصل الى ست ساعات قطع مقابل ساعة وصل للتيار، في حين تنقطع الكهرباء لأيام متتالية في بعض المناطق، فضلا عن بدء انتشار منظومات الطاقة الشمسية التي تحتاج بدورها الى بطاريات ذات استطاعات عالية.



وتتجه بعض الأسر إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة، التي تبدأ من 100 أمبير، لقدرتها على تشغيل التلفاز والليدات والراوتر، واستخدامها في شحن الهواتف النقالة، ويمكن استخدامها من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة.